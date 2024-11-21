بعد نجاح الهوى سلطان..منة شلبي تروج لمسرحية "شمس وقمر"

بعد نجاح الهوى سلطان.. منة شلبي تروج لمسرحية "شمس وقمر"

الفجر الفني
منة شلبي
منة شلبي

روجت الفنانة منة شلبي لمسرحيتها الجديدة "شمس وقمر"، التي ستُعرض قريبًا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة الفنان بيومي فؤاد ومجموعة من النجوم.

 المسرحية، التي تنتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ويستعرض لكم موقع الفجر الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

منة شلبي 

منشور منة شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام


نشرت منة شلبي البوستر الرسمي الدعائي للمسرحية، وعلقت قائلةً:
"بسم الله توكلنا على الله"، مما أثار حماس جمهورها.

منشور منة شلبي 


موعد عرض مسرحية شمس وقمر

ومن جانبه تُقام مسرحية شمس وقمر على مسرح بكر الشدي في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

أبطال مسرحية شمس وقمر

مسرحية "شمس وقمر" من بطولة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، ومحمد عبدالعظيم، وغيرهم من النجوم، وذلك ضمن فعاليات هيئة الترفيه السعودية.

 

أحدث أعمال الفنانة منة شلبي 
 

جدير بالذكر إن الفنانة منة شلبي حققت نجاحًا كبيرًا من خلال فيلمها الجديد الذي يحمل إسم "الهوى سلطان"، والذي تم عرضه في دور العرض السينمائية في الفترة الماضية، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم إلى جانب منة شلبي، مثل: أحمد داوود، وأحمد خالد صالح، وغيرهم من النجوم.

آخر الأعمال الفنية لـ منة شلبي أعمال منة شلبي إنستجرام منة شلبي فيلم الهوي سلطان

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