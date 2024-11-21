راضي الجعايدي: أتمنى التدريب في الدوري المصري

تحدث راضي الجعايدي نجم منتخب تونس السابق، إنه يتمنى التدريب في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

الجعايدي: الدوري المصري مستواه عالي

وقال راضي الجعايدي في مداخلة عبر "زووم" ببرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الدوري المصري مستواه عالي للغاية ويفيد اللاعبين التونيسيين".

وأضاف: "دائمًا المحترفين التونيسيين في الدوري المصري يقدمون أفضل مردود فني مع أنديتهم".

وأكمل: "الدوري المصري من الطراز الأول بشمال إفريقيا والجماهير المصرية شغوفة بحب الكرة، لذلك أتمنى التدريب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "هناك تخبط إداري على مستوى الأجهزة الفنية في المنتخب التونسي بالوقت الحالي، حققنا الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا".

واختتم حديثه قائلًا: "فوزي البنزرتي مدرب كبير وفترته الأخيرة مع تونس لم تكن موفقة، كما ان مستوى المنتخب التونسي ليس المطلوب في الوقت الحالي".