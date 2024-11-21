راضي الجعايدي: أتمنى التدريب في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الجعايدي
الجعايدي

تحدث راضي الجعايدي نجم منتخب تونس السابق، إنه يتمنى التدريب في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

الجعايدي: الدوري المصري مستواه عالي

وقال راضي الجعايدي في مداخلة عبر "زووم" ببرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الدوري المصري مستواه عالي للغاية ويفيد اللاعبين التونيسيين".

وأضاف: "دائمًا المحترفين التونيسيين في الدوري المصري يقدمون أفضل مردود فني مع أنديتهم".

وأكمل: "الدوري المصري من الطراز الأول بشمال إفريقيا والجماهير المصرية شغوفة بحب الكرة، لذلك أتمنى التدريب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".

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وأردف: "هناك تخبط إداري على مستوى الأجهزة الفنية في المنتخب التونسي بالوقت الحالي، حققنا الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا".

واختتم حديثه قائلًا: "فوزي البنزرتي مدرب كبير وفترته الأخيرة مع تونس لم تكن موفقة، كما ان مستوى المنتخب التونسي ليس المطلوب في الوقت الحالي".

الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الغندور المنتخب التونسي راضي الجعايدي

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