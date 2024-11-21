ياسر ريان: عواد حارس كويس ولكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لإنه موهوب
تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن المقارنة بين مصطفى شوبير حارس الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك.
وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "مصطفى شوبير أكثر حارس تعرض للضغوطات ورغم ذلك دائما يقدم مردودا فنيا رائعا".
ياسر ريان: عواد حارس كويس ولكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لإنه موهوب
وأضاف: "مصطفى شوبير ليس حارس صغير ويستحق اللعب بشكل أساسي، عواد حارس كويس ولكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لإنه موهوب".
وأكمل: "حسام حسن له الحق في اختيار قائمته واللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي، ومن وجهة نظري الشناوي وشوبير وعواد هم حراس المنتخب في الفترة المقبلة".
واختتم حديثه قائلًا: "محمد الشناوي صمم على التواجد في مباراة الرأس الأخضر لحمل شارة قيادة المنتخب، المشاركة بشكل أساسي مع النادي أحد أهم الشروط للتواجد في المنتخب الوطني".