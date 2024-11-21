مصرع رجل وزوجته بالطريق الصحراوي الغربى بمركز طما بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائره مركز طما شمال محافظة سوهاج، حادث ماثوى اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية،مما أسفر عن وفاة رجل وزوجته مستقلين الدراجة البخارية،وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى طما.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود إشارة من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية، طريق الصحراوى الغربى دائره مركز طما، طرفى الحادث كل من سائق السيارة النقل المدعو "عبداللاه م.ع "22سنه سائق ومقيم مركز طهطا، وقائد الدراجة البخارية المدعو "ممدوح.س.م "39 سنه عامل ويقيم دائرة المركز،وقع الحادث اصطدام المركبتين بالمواجهة.

نتج عن الحادث وفاة كل من:-
قائد الدراجة البخارية "ممدوح"، مرافقتة زوجتة المدعوة "سارة.ج.ا "29سنه ربه منزل، ومقيمه بذات الناحية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طما المركزى.

وأفاد قائد السيارة وشقيق المتوفاة المدعو "احمد.ج.ا" 34 سنه عامل ومقيم بذات الناحية،بمضمون ما سبق،ونفى الاخير الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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