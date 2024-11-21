تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، على أهمية العلاقات التاريخية والمتينة بين مصر والسعودية، والتي تنعكس دائمًا على تطور التعاون التجاري والاستثماري المشترك. جاء ذلك خلال استقبال غرفة القاهرة، اليوم الخميس، وفدًا من رجال الأعمال السعوديين ممثلًا عن غرفة مكة للتجارة والصناعة، بهدف مناقشة سبل جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.


 

نظّمت غرفة القاهرة ملتقى ثنائي جمع رجال الأعمال من الجانبين، بهدف استكشاف فرص جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وأعرب العشري عن ثقته في أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية ستحقق طفرة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن البلدين تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية مميزة عززت من تطور العلاقات الاقتصادية عبر الزمن.


 

وأضاف العشري أن مصر تتجه حاليًا نحو تنويع قدراتها الإنتاجية وتعزيز الشراكات مع المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أهمية التعاون مع المملكة كشريك اقتصادي رئيسي لتحقيق التكامل الاقتصادي. وشدد على ضرورة زيادة تبادل الوفود التجارية وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال، بالإضافة إلى نشر الفرص التجارية لدعم التوسع في الأسواق المشتركة.


 

وفي ختام حديثه، أشار العشري إلى أن هذا الاجتماع يُعد خطوة

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