ياسر ريان: ملف انتقال نجلي إلى الزمالك أو العودة إلى الأهلي مقفول.. وتركيزه حاليا مع فريق البنك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن موقف نجله أحمد ياسر ريان لاعب فريق البنك الأهلي من الانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "تحدثت مع نجلي وقال لي تركيزي حاليا مع فريق البنك الأهلي مع كامل احترامي للقطبين حيث أن ملف انتقاله إلى الزمالك أو العودة إلى الأهلي مقفول".

وأضاف: "نجلي شخصيته تختلف عني ودائمًا يركز في فريقه الحالي فقط، فريق البنك الأهلي ممتاز ويمتلك العديد من الأسماء القوية مثل نجلي وأسامة فيصل وياو أنور".

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وأردف: "فرصة الأهلي كبيرة في الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري، أتوقع فوز الأهلي على الاتحاد ومباراة الزمالك والمصري صعبة على الأبيض".

واختتم حديثه قائلًا: "علي معلول أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الأهلي وعطية الله لم يقدم المردود الفني المطلوب حتى الآن  المقارنة بين علي معلول وعطية الله تظلم يحيى بشكل كبير، ولو عاد معلول لمستواه سيغادر بيرسي تاو أو رضا سليم الأهلي في يناير".

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