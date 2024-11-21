ياسر ريان: من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي

الفجر الرياضي
حسام حسن
حسام حسن

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن مستوى منتخب مصر في الفترة الأخيرة تحت قيادة حسام حسن.

ياسر ريان: حسام حسن يريد تصعيد جيل جديد للمنتخب المصري

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "منتخب مصر حقق الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى أمم إفريقيا ولم نفز على بوتسوانا لعدم وجود دوافع".

وأضاف: "من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي، بوتسوانا دخلت مباراة المنتخب بدوافع كبيرة من أجل التأهل إلى كأس الأمم عكس المنتخب الوطني".

txt

راضي الجعايدي: أتمنى التدريب في الدوري المصري

txt

الأهلي يستعيد الخماسي المصاب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

واختتم حديثه قائلًا: "حسام حسن يريد تصعيد جيل جديد للمنتخب المصري ويعتمد على لاعبي المنتخب الأولمبي بشكل كبير ومن الصعب أن تظهر قائمة المنتخب المصري الحالية بشكل جيد في أمم إفريقيا".

الدوري المصري المدرب الأجنبي المنتخب المصري المنتخب الوطنى خالد الغندور حسام حسن

مواد متعلقة

صافرة محمد معروف تقود مباراة الأهلي والاتحاد

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ياسر ريان: ملف انتقال نجلي إلى الزمالك أو العودة إلى الأهلي مقفول.. وتركيزه حاليا مع فريق البنك

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة

ياسر ريان: من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي

ياسر ريان: عواد حارس كويس ولكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لإنه موهوب

راضي الجعايدي: علي معلول قدم مسيرة تاريخية مع الأهلي.. وهذا سبب عدم تألقه مع منتخب تونس

تصريحات مثيرة.. فنانات يفتحن النار على دخول مشاهير السوشيال ميديا إلى عالم الفن (تقرير)

وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأننا نحترم القانون الدولي