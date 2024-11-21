"الجندي": "أيادي مصر الغربية " تُبدع في معرض الوادي الجديد بحضور رئيس مجلس الوزراء

اشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمشاركة “أيادي مصر الغربية” في معرض الوادي الجديد، الذي أُقيم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تُبرز التراث الثقافي الغني لمحافظة الغربية من خلال الحرف اليدوية والمنتجات التراثية المميزة.

وأوضح المحافظ أن جناح محافظة الغربية ضمن المعرض قدّم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية التي تمثل مهارات وإبداعات أبناء المحافظة، مثل أعمال الخوص، التطريز اليدوي، السجاد اليدوي، والنول. كما أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم الحرفيين المحليين من خلال توفير منصات تسويقية متميزة، سواء في المعارض المحلية أو عبر منصة “أيادي مصر” الإلكترونية.

وأكد المحافظ أن مبادرة “أيادي مصر”، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تعزز التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية، مما يفتح آفاقًا جديدة للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة. وأوضح أن المبادرة، التي أُطلقت عام 2021 بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة إي-أسواق مصر، تمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمعات الريفية.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والنساء العاملين في الحرف اليدوية، وذلك من خلال توفير التدريب والدعم اللازم لضمان استدامة هذه الصناعات التي تُعد جزءًا من الهوية الثقافية المصرية.

الجدير بالذكر ان جناح الغربية في معرض الوادي الجديد شهد إقبالًا واسعًا من الزوار، حيث عبّروا عن إعجابهم بالتصاميم الإبداعية وجودة المنتجات المعروضة، التي تمثل امتدادًا للهوية المصرية الأصيلة.