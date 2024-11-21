تحدث راضي الجعايدي نجم منتخب تونس السابق، عن مسيرة مواطنه علي معلول مع النادي الأهلي حتى الآن.

راضي الجعايدي: علي معلول قدم مسيرة تاريخية مع الأهلي.. وهذا سبب عدم تألقه مع منتخب تونس

وقال راضي الجعايدي في مداخلة عبر "زووم" ببرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "جماهير الأهلي تقدر وتحب علي معلول كثيرًا بعد مسيرته التاريخية مع الأحمر، ومن وجهة نظري عدم مشاركته مع المنتخب التونسي بسبب مشاكل في خيارات اللاعبين الأساسيين".

وأضاف نجم منتخب تونس السابق: "علي معلول لاعب هجومي ولديه إمكانيات مميزة والمنتخب التونسي يعتمد على تشكيل دفاعي وهو سبب عدم مشاركته بشكل أساسي وتألقه مع تونس".

واختتم حديثه قائلًا: "دائمًا الكرة التونسية تفرز مواهب عديدة على مستوى الأندية لكن نفتقد هذا في الوقت الحالي، دائمًا نجاح المنتخب التونسي كان يأتي من توهج اللاعبين في الأندية المحلية وهذا ما نفتقده حاليا أيضًا".