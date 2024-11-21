محافظ الغربية يحقق أمنية شابين من ذوي الهمم ويوفر لهما كراسي كهربائية في استجابة إنسانية سريعة

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محافظ الغربية مع
محافظ الغربية مع الشابين

 

استجاب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على الفور لمطلب شابين من ذوي الهمم بتوفير كراسي كهربائية تساعدهم على التنقل بحرية واستقلالية. جاءت هذه الخطوة عقب لقائهما، حيث أصدر المحافظ توجيهاته العاجلة بتوفير الكراسي في أسرع وقت ممكن.

 

وأعرب الشابان عن سعادتهما البالغة وامتنانهما لهذه الاستجابة السريعة، مشيرين إلى أن الكراسي الكهربائية ستُحدث تغييرًا كبيرًا في حياتهما اليومية، من حيث التنقل بسهولة وإدارة شؤونهما بشكل أكثر استقلالية.

 

واكد المحافظ: “إن الدولة تضع ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة. دعم هذه الفئة واجب إنساني ووطني، وسنظل ملتزمين بتقديم كل ما يمكن لتحسين جودة حياتهم.”

 

وأضاف المحافظ أنه لن يدخر جهدًا في متابعة حالات ذوي الهمم والتفاعل مع احتياجاتهم بشكل مباشر، مشددًا على أهمية تعزيز ثقافة الدعم المجتمعي لهذه الفئة التي تمثل جزءًا أساسيًا من نسيج الوطن.

اللواء اشرف الجندي المحافظ محافظ الغربية من ذوي الهمم

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