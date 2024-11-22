خاص لـ "الفجر الفني".. حجاج عبد العظيم: أجسد شخصية جديدة في "فهد البطل" رمضان ٢٠٢٥ (حوار)







يُعد الفنان حجاج عبد العظيم واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا والدراما في مصر والوطن العربي، بفضل مسيرة فنية تمتد لسنوات طويلة حافلة بالأدوار المتنوعة التي أكسبته حب الجمهور واحترام النقاد. في أحدث إطلالاته الرمضانية لعام 2025، يشارك حجاج عبد العظيم في مسلسل فهد البطل بجانب أحمد العوضي، حيث يجسد شخصية جديدة ومختلفة.و في حوار خاص مع جريدة وموقع الفجر، نسلط الضوء على كواليس العمل ورؤيته للموسم الدرامي المقبل.

نص الحوار:

كيف كانت تجربتك مع فريق فهد البطل وخاصة مع المخرج محمد عبد السلام وبقية الأبطال؟

"التجربة كانت ممتعة جدًا. شعرت بروح التعاون بين الجميع منذ اليوم الأول. كل فرد في الفريق يسعى لتقديم شيء استثنائي للمشاهدين. الكاتب محمود حمدان خلق نصًا مليئًا بالمفاجآت، مما دفعنا جميعًا للتفوق على أنفسنا. وبالنسبة للمخرج محمد عبد السلام، أعتبر العمل معه تجربة ملهمة. لديه عين دقيقة لكل تفصيلة، ولم يترك أي مشهد دون أن يضيف إليه بصمته الخاصة، وهذا ما ساعدني على تقديم شخصية أعتبرها محطة جديدة في مسيرتي."

ما الدور الذي تلعبه في المسلسل؟ وكيف ترى خصوصيته مقارنة بأدوارك السابقة؟



"أقدم شخصية رجل يعمل في مجال نقل البضائع، تحديدًا الرخام ومخلفات المصانع. الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية جديدة بالنسبة لي، وهي مختلفة تمامًا عن أدواري السابقة. التحدي في هذا الدور يكمن في تقديم شخصية واقعية لكنها مليئة بالتفاصيل التي تُثري العمل."

كيف ترى المنافسة الدرامية في موسم رمضان؟ وهل لديك توقعات حول استقبال الجمهور للعمل؟

بأذن الله المسلسل سوف ينال فرصة مشاهدة عالية جدا بسبب الأحداث الكثيرة والمثيرة السريعة ايضًا..واتمني لكل زملائي في كل المسلسلات التوفيق والنجاح بقدر مجهودهم واخلاصهم في العمل.

أبطال فهد البطل

وتقع أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

نبذة عن مسيرته الفنية:

حجاج عبد العظيم بدأ مسيرته الفنية في المسرح، حيث برع في تقديم الأدوار الكوميدية التي جعلته نجمًا على خشبة المسرح. انتقل بعدها إلى شاشة السينما والتلفزيون، وحقق نجاحات لافتة بأدوار متعددة أثبتت موهبته في الكوميديا والدراما. تميز بأدواره في أعماله الفنية المختلفة عبر مسيرته، أظهر عبد العظيم مرونة فنية جعلته قادرًا على تقديم كل الألوان التمثيلية، مما جعله أحد أعمدة الفن المصري المعاصر.