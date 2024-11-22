مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج

شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة سبب أولية المرور مما أسفر عن إصابة المدعو "احمد" بجرح طعنى نافذ بالبطن وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة،بوصول المدعو "احمد.ص.م "38 سنه عامل زراعى ومقيم دائرة المركز، مصابًا بجرح طعنى نافذ بالبطن، إثر مشادة كلاميه بينهما،سبب خلافات على أولية المرور.

أفاد والده المدعو "صابر.م.ع" 70 سنه مزارع ومقيم بذات الناحية،اتهم نجل عمومتهما المدعو "عبدالرحمن.ج.ا" 35 سنه عامل زراعى، ومقيم بذات الناحية، بالتعدى على نجله بسلاح أبيض كان بحوزته مما نجم عنه إصابته المشار إليها، على إثر مشادة كلامية بينهما،بسبب خلافات على أولية المرور.

تم ضبط المتهم والأداه المستخدمة (مطواه) بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب،حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.