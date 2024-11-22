عاجل.. طبيب محمد طارق يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


قال  أحمد ماهر الطبيب المعالج لحالة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن حالته مُستقرة حاليًا، كما أنه خرج من العناية المركزة، وذهب لغرفة عادية لتلقي العلاج.

طبيب محمد طارق يكشف آخر تطورات حالته الصحية


وشدد ماهر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن طارق سيخضع لعملية جديدة غدا لتطهير الجروح وحالته في تحسن مستمر.

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وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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