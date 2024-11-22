إحباط عملية سطو مسلح على سيارة مواد غذائية ببني سويف

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مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، القبض على 5 أشخاص، بينهم شخص ملثم، قاموا بالسطو على سيارة محملة بمواد غذائية على الطريق الزراعي بالقرب من قريتي سدس وعرفة التابعتين لمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، بالإضافة إلى أسلحة نارية والحمولة المسروقة التي تخص إحدى شركات المواد الغذائية.

وكشفت التحريات أن المتهمين الخمسة اعتدوا على سائق السيارة ومندوب الشركة بعد الاستيلاء على حمولة السيارة ومبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار إلى منطقة حلوان بالقاهرة، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن القبض عليهم، وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتعرض سيارة تابعة لإحدى الشركات لعملية سطو مسلح أثناء نقلها مواد غذائية، حيث قام خمسة أشخاص مجهولين بالاعتداء على سائق السيارة ومندوب الشركة، واستولوا على الحمولة والمبلغ المالي قبل الهروب.

وبناءً على ذلك، شكل اللواء محمد الخولي فريق بحث ضم ضباط مباحث مركز ببا، وتبين أن المتهمين من سكان منطقة حلوان، وأظهرت التحريات أن الجناة قاموا بالتواصل مع الشركة لطلب شحنة مواد غذائية وإرسالها إلى موقع على الطريق الزراعي قرب قريتي سدس وعرفة، وعند وصول السيارة، اعترضها المتهمون، وقام أحدهم بارتداء قناع وإشهار أسلحة نارية، قبل الاعتداء على السائق والمندوب وسرقة الحمولة والمبلغ المالي.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية المتهمين، وهم: (م.و) 21 عامًا، يعمل في شركة مواد غذائية، و(أ.م) 19 عامًا، و(م.ر) 20 عامًا، و(ش.ا.ش) 20 عامًا، وتم ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات تشمل صاعق كهربائي، قناع، سلاحين ناريين، وسيارة دون لوحات معدنية، إلى جانب الحمولة المسروقة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

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