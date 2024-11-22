يغيب المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا، الذي تعرض لإصابة عضلية في الفخذ مع منتخب بلاده، لفترة غير محددة، وفقا لما كشفه ناديه أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس.

أتلتيكو مدريد محروم من جهود مولينا

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة فور عودته من مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني، حيث توافق التشخيص الأولي مع تقييم أطباء منتخب التانجو.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان "سيواصل الظهير الدولي جلسات العلاج الطبيعي وعملية إعادة التأهيل التي بدأها خلال المعسكر التدريبي مع منتخبه الوطني، قبل إعادة تقييمه".

وأصيب مولينا، صاحب هدف الفوز لفريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي (2-1) في دوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر، خلال هزيمة الأرجنتين أمام باراجواي 1-2 ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

واستبعد مولينا من قائمة فريقه للمباراة المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيس، بعد غد السبت، ضمن المرحلة 14 من الدوري الإسباني.