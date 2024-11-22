أبطال 6 شهور يكشفون لـ منى الشاذلي موقفهم من موظفين العقارات

الفجر الفني
منى الشاذلي وابطال
منى الشاذلي وابطال 6 شهور

 

 

حل أبطال مسلسل 6 شهور كضيوف مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة on e وذلك بعد نجاح مسلسل "6 شهور".

موقف أبطال 6 شهور من موظفين العقارات

 

وقال نور النبوي إنه لا يرد على موظفي شركات العقارات إطلاقا، لكنهم "صِعبوا عليه" بعد أداءه دور موظف بإحدى الشركات في مسلسل "6 شهور".


بينما قالت نور ايهاب إن موظفي شركات العقارات يتعبون جدا في عملهم، حتى يبيعون العقارات لكي يحصلون على نسبتهم من المبيعات، وأن موضوع سرقة العملاء من الموظفين بعضهم البعض أمر لأول مرة تتعرف عليه في المسلسل، ما يعكس المنافسة القوية بي العملاء.

 

أحداث مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي
 

 


يخوض نور النبوي البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل "6 شهور"، ويناقش به فكرة معاناة الشباب في مجال الـ real estate بعد التخرج، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.

 

تفاصيل مسلسل 6 شهور
 

يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم، المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.

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