أخطرت هيئة التحكيم الإنجليزية، الحكم ديفيد كوت، ب "شبكة الدعم المتاحة له"، في الوقت الذي يتواصل خلاله التحقيق معه بشأن اتهامه بسوء السلوك.

بيان من هيئة التحكيم الإنجليزية حول صاحب إهانة كلوب

وقررت هيئة التحكيم، إيقاف الحكم الإنجليزي ديفيد كوت في 11 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، في انتظار التحقيق معه بعد ظهور مقطع فيديو ظهر فيه وهو يدلي بتصريحات مهينة عن ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب.

وبعد يوم واحد، نشرت صحيفة (ذا صن) مقطع فيديو يبدو أنه يظهر كوت وهو يستنشق مسحوق أبيض اللون.

وأفادت الصحيفة بأن الفيديو تم تصويره خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا، حيث كان كوت يعمل كحكم فيديو مساعد.

وكشف الاتحاد الأوروبي، بصفته منظما للمسابقة القارية، أنه قام بتعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط للتحقيق في الأمر.

وأصدرت هيئة التحكيم الإنجليزية، اليوم الخميس، تحديثا عبر المتحدث باسمها، والذي ذكر "نحن نتبع عملية داخلية، ونأخذ الادعاءات المتعلقة بسلوك ديفيد كوت على محمل الجد، كجزء من تحقيقنا الكامل والشامل الجاري".

وأضاف بيان الهيئة، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بينما يظل ديفيد موقوفا، فإن رفاهيته تبدو مهمة بالنسبة لنا، وهو على دراية بشبكة الدعم المتاحة له".

كما يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحقيقا في تصريحات كوت حول يورجن كلوب.

ويتمتع اتحاد الكرة الإنجليزي بسلطة التحقيق في التصريحات التي تم الإدلاء بها في سياق خاص، ومن المفهوم أن جزءا من تحقيقه سيركز على ما إذا كانت التصريحات حول جنسية كلوب تشكل انتهاكا صارخا لقواعد سوء السلوك أم لا.