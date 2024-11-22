بطل مونديال 2010 يحدد موعد اعتزاله

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن نادي إشبيلية، أن نجمه المخضرم خيسوس نافاس، سيسدل الستار على مسيرته مع كرة القدم في 30 ديسمبر/كانون أول المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

بطل مونديال 2010 يحدد موعد اعتزاله

وأوضح النادي الأندلسي أن هذا اليوم سيكون "اللحظة التي يودع فيها خيسوس نافاس، نادي إشبيلية".

وتابع بيان إشبيلية "الأسطورة الأكبر الذي قدم الكثير للفريق الأندلسي وللكرة الإسبانية والعالمية، يستحق حدثا فريدا من نوعه، وهكذا سيكون".

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وأضاف "الحدث الذي سيتواجد فيه جميع المنتمين لإشبيلية، وكذلك جميع أولئك الذين يمثلون الكثير لقائدنا، أسطورتنا".

كما أكد البيان أن "الحدث سيكون خاصا ومليئا بالمشاعر والسحر والمفاجآت أيضا، ولكن بشكل خاص سيكون حدثا من أجل خيسوس نافاس أمام جماهيره".

وشدد "سيكشف تباعا عن المزيد من التفاصيل لهذا اليوم التاريخي للأسطورة الأكبر لإشبيلية".

وكان نافاس قد تم تكريمه هذا الأسبوع خلال حفل سنوي خاص بمنطقة فيافرانكا، مسقط رأسه، في الوقت الذي أعلن فيه عمدة إشبيلية، خوسيه لويس سانث، أن اللاعب سيتم تقليده بميدالية المدينة في يوم اعتزاله.

ويعد صاحب 39 عاما من أساطير النادي الأندلسي، الذي بدأ مسيرته معه في 2003 وحتى 2013، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي على مدار 4 سنوات، ثم عاد إلى بيته مرة أخرى حتى اليوم.

وعلى مدار تلك السنوات بقميص إشبيلية، يمتلك نافاس الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها والتي وصلت إلى 700 في جميع البطولات، وسجل خلالها 38 هدفا، وصنع 119 آخرين.

كما حصد الظهير المخضرم 8 ألقاب مع إشبيلية بواقع 2 في كأس الملك و4 في الدوري الأوروبي، ولقب في كأس السوبر الإسباني، ومثله في السوبر الأوروبي.

أما على صعيد منتخب إسبانيا، يعد نافاس أحد عناصر الجيل الذهبي الذي فاز بلقبي كأس العالم 2010 ويورو 2012، كما شارك في تتويج الإسبان بلقبي دوري الأمم العام الماضي، واليورو هذا العام مع لويس دي لا فوينتي.

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