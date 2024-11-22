كورتوا يطلق فريقه الافتراضي للسيارات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أطلق حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، فريقه الافتراضي للسيارات، الذي يطلق عليه اسم "تي سي إسبورتس" في رهان على الرياضات الإلكترونية، التي يعشقها النجم البلجيكي، وفقا لما ذكره على حسابه بشبكة إكس.

كورتوا يطلق فريقه الافتراضي للسيارات

وتنضم هذه المبادرة إلى الفريق الذي أطلقه كورتوا مطلع العام الجاري، للمنافسة في بطولة "إف 4" إسبانيا.

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وأكد الحارس البلجيكي حول مشروع محاكاة القيادة في السباقات للسيارات ذات المقعد الواحد "دائما ما كنت أريد امتلاك فريقي الخاص للرياضات الالكترونية".

وتابع "لأنه بجانب simracing، يمكنه فتح الباب في عالم السيارات، وهو أمر نريد أيضا الرهان عليه في "تي سي راسينج".

وأضاف الحارس حول إعجابه بمسابقات ألعاب الفيديو "بعد المشاركة في عدة مسابقات وفعاليات تخص simracing، بدأت الرياضات الالكترونية في جذب الانتباه بشكل أكبر".

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