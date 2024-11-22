عاجل.. حان وقتها.. صحيح أذكار الصباح من الكتاب والسنة

أذكار الصباح

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

بسم الله الرحمن الرحيم

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}

بسم الله الرحمن الرحيم

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ *وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}

أذكار الصباح

بسم الله الرحمن الرحيم

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ *مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} (ثلاث مرات )

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء

( اللهمَّ بك أصبحنا،وبك أمسينا،وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور)

(حسن )

( اللهمَّ عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت،أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه)

(صحيح)

أذكار الصباح

( سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه وزنه عرشه، ومداد كلماته)

ثلاث مرات

(صحيح)

أذكار الصباح

( أصبحنا علي فطرة الإسلام، وعلي كلمة إلاخلاص، وعلي دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين)

(سنده صحيح )

( اللهمَّ إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي،و آمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعنيميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)

(سنده صحيح)

أذكار الصباح

( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو علي كل شيء قدير)

عشر مرات

(حسن)

( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم)

ثلاث مرات

(حسن لغيره)

دعاء سيد الاستغفار

(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)

(صحيح البخاري)

سبحان الله وبحمده

مائة

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

إذا أصبَحَ أحدُكم فليقُلْ: أصبحتُ أثنيَ عليكَ حمدًا، وأشهدُ أن لا إلَه إلَّا اللَّهُ ثلاثًا وإذا أمسى فليقُلْ مثلَ ذلِك

(سنده صحيح)

((أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ))، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: ((أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ))

الترمذي ٣٣٩٠