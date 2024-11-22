موعد مباراة الفيحاء وأهلي جدة في دوري روشن والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الفيحاء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء وأهلي جدة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفيحاء وأهلي جدة عصر اليوم في تمام الساعة 4:50 بتوقيت القاهرة والساعة 5:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:50 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء وأهلي جدة

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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