سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة ٢٢ نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهد سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-11-2024، في معظم البنوك ثباتا طفيفًا؛ وعلى الرغم من التراجع العام، كما تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.

 

 وهناك تباين طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة، حيث يختلف سعر الشراء والبيع بجزء بسيط من الجنيه، ويتأثر سعر الصرف بشكل مباشر بالعرض والطلب على العملتين في السوق.


سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك

وتراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.

 

 

أسعار الأسعار في السوق السوداء اليوم الجمعة:
الدولار الامريكي:
سعر الشراء: 49.05 جنيه
سعر البيع: 48.83 جنيه


اليورو الأوروبي:
سعر الشراء: 53.20 جنيه
سعر البيع: 52.70 جنيه


الجنيه الاسترليني:
سعر الشراء: 63.75 جنيه
سعر البيع: 63.25 جنيه


الريال السعودي:
سعر الشراء: 13.19 جنيه
سعر البيع: 12.99 جنيه


الدينار الكويتي:
سعر الشراء: 164.28 جنيه
سعر البيع: 159.28 جنيه


الدرهم الإماراتي:
سعر الشراء: 13.49 جنيه
سعر البيع: 13.29 جنيه

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي
السعر الحالي للدولار الأمريكي: 2.4590 ريال سعودي
سعر الجنيه الاسترليني: 4.8766 ريال سعودي
سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي
 

 

متوسط أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

 

سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي
سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي
سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي

 

 

 

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