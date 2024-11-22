ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يرغب محبو متابعة كرة القدم وخاصة الدوري المصري، في معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الجمعة والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري

 

بيراميدز ضد البنك الأهلي – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فاركو ضد إنبي – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

 

محمد هلال، البنك الأهلي: هدفين.

طاهر محمد طاهر، الأهلي: هدفين.

حسين الشحات، الأهلي: هدفين.

وسام أبو علي، الأهلي: هدفين.

محمد علي بن حمودة، غزل المحلة: هدفين.

ناصر منسي، الزمالك: هدفين.

أحمد عاطف قطة، بيراميدز: هدفين.

عبد الله السعيد، الزمالك: هدف واحد.

محمد أشرف روقا، حرس الحدود: هدف واحد.

أحمد بلحاج، سيراميكا كيلوباترا: هدف واحد.

علي فوزي، إنبي: هدف واحد.

جودوين شيكا، طلائع الجيش: هدف واحد.

فخري لاكاي، سيراميكا كيلوباترا: هدف واحد.

حسام حسن، سموحة: هدف واحد.

صلاح محسن، المصري: هدف واحد.

عبد الكبير الوادي، سموحة: هدف واحد.

فادي فريد، سموحة: هدف واحد.

محمود حمادة، المصري: هدف واحد.

ناصر ماهر، الزمالك: هدف واحد.

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