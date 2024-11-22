سعر الخضروات والفواكه اليوم الجمعة ٢٢ نوفمبر باسواق الجمهورية

شهدت أسعار الفاكهة والخضراوات تباينًا ملحوظًا في سوق العبور اليوم، حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف مثل البصل والبامية، بينما انخفضت أسعار الطماطم والفلفل، مما يعكس تقلبات السوق والتغيرات الموسمية في الإنتاج وسوف ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة ٢٢ نوفمبر كالتالي..

وتُعتبر أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق التجزئة أعلى من أسعار سوق العبور، حيث يضاف من 5 - 10 جنيهات بسبب تكاليف النقل. يُنصح بمراقبة الأسعار بشكل دوري لضمان الحصول على أفضل العروض.

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة ٢٢ نوفمبر



سعر الطماطم: بين 7 - 10 جنيهات للكيلو

سعر البطاطس: بين 12 - 18 جنيهًا للكيلو

سعر البصل الأبيض: بين 15 - 20 جنيهًا للكيلو

سعر الباذنجان البلدي: بين 6 - 11 جنيهًا للكيلو

سعر الباذنجان الرومي: بين 5 - 8 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان الأبيض: بين 5 - 11 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الرومي بلدي: بين 7 - 15 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الرومي صوب: بين 7 - 15 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل حامي بلدي: بين 7 - 11 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل حامي صوب: بين 12 - 16 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان: بين 30 - 40 جنيهًا للكيلو

سعر الملوخية: بين 4 - 6 جنيهات للكيلو

سعر الخيار صوب: بين 6 - 10 جنيهات للكيلو

سعر الخيار بلدي: بين 14 - 16 جنيهًا للكيلو

أسعار البامية: بين 50 - 60 جنيهًا للكيلو



أسعار الفاكهة اليوم الجمعة ٢٢ نوفمبر



سعر كيلو البرتقال أبو سرة: 15 جنيهًا

سعر كيلو موز البلدي: 15 جنيهًا

سعر كيلو موز مستورد: 60 جنيهًا

سعر كيلو الجوافة: 15 جنيهًا

سعر كيلو البلح البرحي: 60 جنيهًا

سعر كيلو المانجو: 40 جنيهًا



