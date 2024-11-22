موعد مباراة بايرن ميونخ واوجسبورج في الدوري الالماني والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ نظيره أوجسبورج مساء اليوم الجمعة 22-11-2024 على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الألماني.

نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ يراقب موهبة منتخب ألمانيا

ويحتل العملاق البافاري صدارة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق أوجسبورج المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة أربعة لقاءات.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.

أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد هايدينهايم ‏بايرن ميونيخ أوجسبورج الدوري الالماني اليانز ارينا

مواد متعلقة

بايرن ميونيخ يخطط لحسم صفقة لاعب ليل الفرنسي

عمر مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

أبطال 6 شهور يكشفون لـ منى الشاذلي موقفهم من موظفين العقارات

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

عاجل.. حان وقتها.. صحيح أذكار الصباح من الكتاب والسنة

من السوشيال ميديا إلى المعارض الكبرى: هل أصبحت الشهرة أسهل من الإبداع؟

عاجل|مصوغات ذهبية..القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة ذهب زوجة خالد يوسف

تحميل وقراءة سورة الكهف مكتوبة بخط كبير واضح عريض

أحمد حافظ: "تراب الماس" أقرب الأفلام إلى قلبي