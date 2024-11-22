سعر الدولار اليوم الجمعة 22نوفمبر 2024 في جميع البنوك المصرية

استقرت العملة الامريكية،وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024 ثباتا ملحوظًا، حيث اجتمع البنك المركزي مساء امس الخميس للمرة السابعة على التوالي خلال عام 2024، حيث كان من المقرر مناقشة وتحديد سعر الفائدة.

كان آخر اجتماع للبنك المركزي يوم 17 أكتوبر الماضي، وتم خلاله الإبقاء على نفس أسعار العائد الأساسية وهي، 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقرت العملة الامريكية،وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024 ثباتا ملحوظًا، حيث ينشر اخر تحديث على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 48.95 جنيه

سعر البيع: 49.05 جنيه



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه



سعر الدولار في بنك مصر:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 48.96 جنيه

سعر البيع: 49.06 جنيه



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء: 48.88 جنيه

سعر البيع: 48.89 جنيه



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 48.97 جنيه

سعر البيع: 49.06 جنيه



سعر الدولار في البنك العربي الدولي الأفريقي:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 48.95 جنيه

سعر البيع: 49.05 جنيه



سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.95 جنيه

سعر البيع: 49.05 جنيه



سعر الدولار في المصرف المتحد:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه



قياس هذه الأسعار تباينًا بين البنوك المختلفة، مما يعكس حركة أسعار الصرف الحالية

سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه المصري اليوم 22-11-2024 وسجل تباينًا ملحوظًا، حيث يفكر كما يلي:

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 63.49 جنيه

سعر البيع: 63.68 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 63.27 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر:

سعر الشراء: 63.27 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 63.27 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 62.99 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء: 62.99 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه