شركة إيرلندية تمدد تعليق الرحلات إلى إسرائيل حتى مارس 2025

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بوابة الفجر

أعلنت شركة الطيران الإيرلندية "رايان إير"، صباح اليوم الجمعة، عن تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس من العام المقبل.

وفي وقت سابق، علقت الشركة رحلاتها  إلى إسرائيل في سبتمبر 2024 وسط تدهور الوضع في المنطقة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إيرلاينز"، أمس الخميس، أنها ستعلق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب في إسرائيل حتى 31 ديسمبر بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

ودفعت المخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات الجوية المتأثرة.
 

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