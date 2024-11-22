ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر

تستمر مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الفرنسي اليوم الجمعة الموافق 22 من نوفمبر.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم

ويشهد اليوم لقائين مهمين الأول يجمع موناكو ضد بريست في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والآخر يجمع باريس سان جيرمان مع بريست في تمام العاشرة.

اليكم ترتيب الجدول قبل انطلاق المباريات:

1- باريس سان جيرمان برصيد 29 نقطة.

2- موناكو برصيد 23 نقطة.

3- مارسيليا برصيد 20 نقطة.

4-ليل برصيد 19 نقطة.

5-ليون برصيد 18 نقطة.

6- نيس برصيد 17 نقطة.

7- ستاد ريمس برصيد 17 نقطة.

8- لأنس برصيد 17 نقطة.



9-أوكسير برصيد 16 نقطة.

10- تولوز برصيد 15 نقطة.

11- ستراسبورج برصيد 13 نقطة.

12- بريست برصيد 13 نقطة.

13- رين برصيد 11 نقطة.

14- نانت برصيد 10 نقطة.

15- أنجيه برصيد 10 نقطة.

16- سانت ايتيان برصيد 10 نقطة.

17- لوهافر برصيد 9 نقاط.

18- مونبلييه برصيد 7 نقاط.