أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 22-11-2024 في قنا



شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

موز بلدى ٢٠ جنيه

خوخ طعميه ١٣٠ جنيه

كريز سورى. ١٧٠ جنيه

مانجو سكرى بلدى. ٢٥ جنيه

مانجو صديقه ٣٥ جنيه

مانجو جولك ٢٥ جنيه

مانجو عويسي ٣٥ جنيه

مانجو سكرى اسمعلاوى ٤٠ جنيه

برقوق سكرى ٤٠ جنيه

مانجو سكرى فاخر ٣٥ جنيه

مانجو زبده. ٢٥ جنيه

تين بلدى ٣٥ جنيه

بلح سيوه. ٧٠ جنيه

تفاح بلدى فاخر ٥٠ جنيه

شهد عراقي ٢٠ جنيه

بطيخ اصفر منجاوى ٣٠ جنيه الكيلو

عنب اسود. ٥٠ جنيه

عنب بناتى احمر ٥٠ جنيه

عنب بناتى ابيض ٥٠ جنيه

عنب رد احمر ٢٥ جنيه

كوز عسل ٢٠ جنيه

بطيخ كبيره. ١٢٠ جنيه

خوخ سكرى فاخر ٥٠ جنيه

خوخ بلدى فاخر ٥٠ جنيه

كنتالوب عرايشي ٢٠ جنيه

برتقال بلدى قطيع. ٢٠جنيه

تفاح سكرى ايطالي ٧٥ جنيه

تفاح اصفر ايطالي. ٧٥ جنيه

تفاح احمر سورى ١٠٠ جنيه

تفاح اصفر سورى ١٠٠ جنيه

تفاح بولندى ٦٥ جنيه

تفاح لبنانى احمر ٦٥ جنيه

تفاح اخضر (دايت) ١٥٠ جنيه

كيوى ايطالي ١٥٠ جنيه

كيوى ايرانى ٢٠٠ جنيه

افوكادو كيني ٢٠٠ جنيه

اناناس سكرى ١٥٠ جنيه

