أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22-11-2024 في قنا

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بوابة الفجر


شهدت أسعار الخضروات في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار الخضروات جاءت كما يلي:
طماطم 30 جنيه
طبق بصل سكرى كيلو ٥٠جنيه 
باميه بلدي ٤٠ جنيه
توم بلدى احمر. ٧٠ جنيه
توم بلدى ابيض. ٦٠ جنيه
بطاطس جديده ٢٥ جنيه
بطاطس تحمير كارا. ٢٥ جنيه
طبق زعتر. ١٠ جنيه
طبق روزمارى. ١٠ جنيه
بطاطس سلق ١٠ جنيه 
خيار بلدى. 25 جنيه
جزر بلدى ١٥ جنيه
كوسه حشو ٢٠ جنيه 
فلفل اخضر ١٥ جنيه
فلفل شطه ١٥ جنيه
فلفل غزال بارد. ٢٠ جنيه
فلفل الوان ٤٠ جنيه
فلفل مكسيكي احمر. ٤٠ جنيه
كابوتشا ٢٠ جنيه
كرنب احمر ٣٠ جنيه
كرنب ابيض ٣٠ جنيه
بتنجان ابيض ٢٠ جنيه
بتنجان اسود عروس ٢٥ جنيه
بتنجان مخدد ٢٥ جنيه
بتنجان اسود رومى ٨ جنيه
بطاطا بيضا. ١٥ جنيه
بطاطا صفرا بلدى ٢٠ جنيه
بصل ابيض جديد ١٥ جنيه
بصل احمر جديد. ١٢.٥ جنيه
لمون بلدى. ٣٠ جنيه
لمون اطالي ٢٠ جنيه
بنجر ٢٠ جنيه
ملوخيه خضرا. ١٠ جنيه
اى نوع خضره ٢ جنيه
ربطة نعناع ١ جنيه
جرحير ٢ جنيه
طبق دره سكرى. ٥٠ جنيه
لفة توم صينى. ٣٥ جنيه
كرنب حشو بط. ٢٠ جنيه
مشروم فريش. ٥٥ جنيه
جنزبيل فريش ٢٠٠ جنيه
فاصوليا خضرا ٣٥ جنيه
ربطة كرفس ٢٠ جنيه
بروكلى فريش ٢٥ جنيه الكيلو
كيلو بتنجان ابيض جاهز ٢٥ جنيه
كيلو مشكل (بتنجان ابيض واسود وكوسه)جاهز ٢٥ جنيه
كيلو بتنجان اسود عروس جاهز. ٣٠ جنيه
كيلو بتنجان مخدد جاهز ٣٠ جنيه
كيلو بتنجان مشكل جاهز ٢٥ جنيه
كيلو كوسه جاهز ٢٥ جنيه
كيلو فلفل جاهز ١٥ جنيه
كيلو كرنب مسلوق جاهز ٢٠ جنيه
طبق توم بلدى مفصص نص كيلو ١٠٠ جنيه
طبق خضار مشكل ١٥ جنيه
كيس ورق عنب مسلوق. ٢٥ جنيه
 

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