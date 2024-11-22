كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع ريان شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة كبيرة تقترب من ليفربول

ووفقًا لشبكة "RMCSPROTS" فأن ليفربول قام بتكثيف اتصالاته خلال الفترة الأخير مع النادي الفرنسي لحسم صفقة التعاقد مع ريان شرقي.

وأوضحت أن الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول يريد التعاقد مع شرقي ويري بأنه سيكون إضافة كبيرة للريدز حال حسم الصفقة.

وأشارت الشبكة بأن مسؤولي ليفربول سيقدمون عرضًا قريبًا من 30 مليون يورو، حيث يرون بأن هذا المبلغ سيكون كفيلًا بإقناع إدارة ليون بالتخلي عن شرقي لصالح الريدز.

