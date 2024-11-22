محافظ أسيوط ونائب وزير الخارجية يشهدان برنامج إعداد وتدريب معلمي المدارس المجتمعية

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جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

 

 



شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برنامج إعداد وتدريب معلمي المدارس المجتمعية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة بقاعة فندق الوطنية بالاس بحي شرق أسيوط وذلك ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان لتحقيق أهداف التنمية الشاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بديوان عام وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل فراج مسئول ملف الهجرة غير الشرعية

وأكد محافظ أسيوط خلال كلمته على أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والتنسيق والتعاون والوقوف جنبًا إلى جنب مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى تحقيق التنمية الفعلية والمستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم خاصة في الأماكن النائية والبعيدة عن الخدمات مشيرًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعى لدى السيدات تجاه مخاطر الهجرة غير الشرعية فضلًا عن قضايا السكان وتنظيم الأسرة من خلال الرسائل الصحية لموضوعات الصحة الإنجابية.

وخلال كلمته قال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية تعد من أهم المحاور المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ومحور التدريب والذي يتضمن تدريب معلمى المدارس المجتمعية لتأهيلهم لتوعية الشباب بأن بلدنا بها فرص للنجاح بعيدًا عن المغامرات غير المحسوبة التي يمكن أن تؤدي إلى التهلكة فضلًا عن محور تدريب مدربين لتحقيق الاستمرارية في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية حيث تم تدريب العديد من المدربين بأسيوط وسيتم تسليمهم شهادات تأهيلهم للتدريب، كما تنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر الفقيرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج لتمكينهم اقتصاديًا كما يجري تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة لهذه المناطق في جميع التخصصات

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