ريال مدريد يستعيد نجومه الدوليين قبل مواجهة ليجانيس بالدوري الإسباني

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

استعاد فريق ريال مدريد جميع لاعبيه الدوليين، الذين شاركوا مع منتخباتهم خلال روزنامة المباريات الدولية الأخيرة.

ريال مدريد يستعيد نجومه الدوليين قبل مواجهة ليجانيس بالدوري الإسباني

وأجرى الريال حصة تدريبية اليوم الخميس، حيث تواجد في المران كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي والتركي أردا جولر والألماني أنطونيو روديجر، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للنادي الملكي.

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وذكر المصدر ذاته أن الرباعي المصاب رودريجو ولوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني وداني كارفخال، يواصلون برامجهم التأهيلية.

ويستعد الريال لاستئناف مسيرته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يلتقي مع مضيفه ليجانيس، يوم الأحد المقبل، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

ويتواجد الريال (حامل اللقب) في المركز الثاني حاليا بترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة من 12 مباراة، بفارق 6 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، الذي خاض 13 لقاء.

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