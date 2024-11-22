يحيي الفخراني يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة ؟

ازدادت عملية البحث عن الفنان يحيي الفخراني، بأكثر من ألفي عملية بحث،خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تصدره تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وجاء ذلك بعدما كشف الإعلامي محمود سعد، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن كواليس تصوير أحد مشاهد فيلم "إعدام ميت" الذي جمع بين النجم يحيى الفخراني والنجم الراحل محمود عبد العزيز.

تفاصيل مشهد القفز في البحر

وكان المشهد يتطلب من "الفخراني" أن يقفز في البحر، وأشار "سعد" إلى التحديات التي واجهها "الفخراني" أثناء التصوير لعدم إجادته السباحة في ذلك الوقت.

وقال "سعد" أن المخرج الراحل علي عبد الخالق قرر إلغاء المشهد حفاظًا على سلامة الفخراني، إلا أن الأخير رفض إلغاءه، بدلًا من ذلك، اختار التدريب في أحد المسابح بالقاهرة، ما كاد أن يؤدي إلى حادثة غرق لولا تدخل مدربي السباحة.

بعد الحادثة، شجّع المدربون الفخراني على الالتحاق بدروس تعليم السباحة للكبار، ليتمكن من أداء المشهد لاحقًا بنجاح.



آخر أعمال يحيي الفخراني

ويذكر أن آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل عتبات البهجة، تأليف مدحت العدل إخراج مجدي أبو عميرة، وشارك في العمل كل من: جومانا مراد، صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، خالد الشباط، وفاء صادق.





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