الدوري المصري.. إقالة لجنة الحكام ورحلة الإثارة مستمرة تعرف على ملخص أحداث الجولة الثانية

تستعد منافسات الدوري المصري الممتاز للانطلاق من جديد وذلك بعد فترة التوقف الدولية والتي ضمن فيها الفراعنة حجز معقد في بطولة كأس الأمم الافريقية 2025.

لكن الجولة الماضية من المنافسة أبت أن تمر مرور الكرام دون أحداث مثيرة والتي نستعرضها عبر الفجر الرياضي في للسطور القادمة:-

إقالة لجنة الحكام

أزمة التسريب الصوتي الخاص بالحكم محمد عادل تسببت بإقالة لجنة الحكام الرئيسية أثناء أحداث مباراة الأهلي وزد ليتم الاستعانة بياسر عبد الرؤوف لتولي القيادة بجانب الثنائي تامر دري وتوفيق السيد والإبقاء على عزب حجاج فقط.

سقوط الوافدون الجدد

كما شهدت الجولة الثانية سقوط مدوي للثلاثي الصاعد للدوري الممتاز حيث يسقط غزل المحلة بثلاثية مقابل هدفين، بينما هزم الاتحاد السكندري حرس الحدود بهدف ولم ينجو من سلسة الهزائم إلا بتروجيت والذي حصد نقطة جديدة أمام مودرن سبورت.

ثلاثي المربع الذهبي امتياز وتفوق

وحقق ثلاثي المربع الذهبي الأهلي، بيراميدز، الزمالك الفوز في هذه الجولة حيث بات الأهلي والزمالك يمتلكون فوزين بينما حقق الفريق السماوي الفوز الأول.

وأخيرًا مع بداية الجولة الثالثة هل تكون الاثارة مستمرة أم تمر الجولة بهدوء؟