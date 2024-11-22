"تمهيدا لتشغيله".. محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مركز شباب منفلوط

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

 

 


تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الأعمال الجاري تنفيذها لتلافي الملاحظات لأعمال تطوير وتجديد مركز شباب منفلوط تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله في أقرب وقت ممكن لتعظيم الإستفادة منه وتقديم الخدمات للشباب والمواطنين بمركز منفلوط والقرى التابعة له تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد رفعت رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بمنفلوط وبعض أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب منفلوط وعدد من مسئولي الشباب والرياضة ومهندسي الشركات المنفذة للمشروع

وحيث تفقد المحافظ الأعمال التي يجرى تنفيذها بالملاعب المختلفة لكرة القدم والسلة واليد والمبنى الإداري ومبنى الخدمات بمركز شباب منفلوط، واستمع إلى شرح من المهندس المسئول عن معدلات التنفيذ وأعمال إنشاء الملاعب فضلًا عن شرح من وكيل وزارة الشباب والرياضة لتلافي الملاحظات وفقًا للمواصفات القياسية والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة لخدمة أهالي المركز.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو التشطيبات النهائية وتلافي كافة الملاحظات بالمشروع ليكون وفقًا للاشتراطات اللازمة والضوابط القانونية المقررة وذلك لافتتاح وتشغيل مركز الشباب في أسرع وقت ممكن لخدمة أهالي المركز موجهًا بزيادة إرتفاع السور المحيط بمركز الشباب مع وضع شباك للتعلية وفصله عن المنازل المجاورة فضلًا عن وضع كاميرات مراقبة لرصد أي تعديات أو تخطي للسور كتأمين لمركز الشباب والإمكانات المتاحة به وأحكام السيطرة عليه بالإضافة إلى استخراج كافة التصاريح والأوراق اللازمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط لاستكمال العمل بالمبنى الخارجي على أن يتم إنشاء أماكن ومحلات خارجية تمهيدًا لطرحها للإيجار لتعظيم الاستفادة وزيادة الموارد ليكون مركزًا نموذجيًا مشيرًا إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات المختلفة من خلال جولاته الميدانية المفاجئة واجتماعاته الدورية مع مسئولي القطاعات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا وهو ما يظهر جليًا في العمل على توفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الألعاب والأنشطة المختلفة وإقامة البطولات والمسابقات والفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية وتحسين الخدمات المقدمة للشباب والمواطنين في هذا القطاع الهام خاصة في المراكز والقرى

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