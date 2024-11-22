الأقصر تستعد لاستضافة البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات

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بوابة الفجر

 

عقدت الدكتورة هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة محافظة الأقصر للبطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات لعام 2024 في نسختها السابعة والعشرون التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي ستقام في مدينة الأقصر خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر 2024، تحت رعاية الدكتور أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية.


وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، والترتيبات النهائية الخاصة بفعاليات البطولة، حيث تم استعراض خريطة الانتقالات والترتيبات النهائية التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
حضر الاجتماع المهندس محمد فؤاد الرئيس التنفيذي للبطولة، ومسئولي الصحة والسياحة والآثار وجامعة الأقصر والثقافة والكهرباء والاتصالات والطرق والكباري والبيئة وحماية النيل ومسؤلي فندق جولي فيل وممثلي مدينتي الأقصر والبياضية.
ومن جانبها أكدت سكرتير مساعد محافظة الأقصر، أنه في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، تم رفع درجة الاستعداد لاستضافة البطولة، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية للعمل على إنجاح البطولة والخروج بها على النحو الأمثل الذي يليق بمكانة محافظة الأقصر.

 

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