محافظ أسيوط يوجه بتسويق منتجات مشاغل الخياطة بالمراكز وتنفيذ مبادرة القرى المنتجة



عقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية لمتابعة مستجدات ملفي التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء فضلًا عن مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين منها متابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والاستمرار في تطهير الترع ورفع المخلفات من ضفاف المصارف واستكمال الحملات المكبرة لرفع المخلفات من جانبي الطرق وتسويق منتجات مشاغل الخياطة الموجودة بكل مركز وحي

وجاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ

وبدأ الإجتماع بإستعراض محافظ أسيوط للموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف، كما أستعرض جهود الوحدات المحلية في ملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم من إجراءات لدفع منظومة العمل ووجه بضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

كما تطرق المحافظ خلال الإجتماع لمشروعات الخطة الإستثمارية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتذليل أية معوقات لتحقيق معدلات إنجاز مرضية وشدد على تكثيف حملات النظافة والاشغالات بالشوارع والميادين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطهير جميع الترع بالتنسيق مع الموارد المائية والري ورفع نواتج التطهير أولا بأول ورفع كافة المخلفات الموجودة على ضفاف وحرم الترع وإرسالها إلى مصنع السماد.

ووجه أبوالنصر جميع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة توفير منافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في إتاحة منافذ متنقلة بالأحياء والقرى لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

وكما أشار المحافظ إلى ضرورة الإهتمام بمشاغل الخياطة التي تم فتحها بمجالس المدن وتطوير منتجاتها وفتح مجالات للتسويق وتنظيم معارض لبيع هذه المنتجات فضلًا عن التنسيق مع المجمع الحرفي بالشامية للمشاركة في الطلبيات مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مبادرة القرى المنتجة وتنمية مهارات قاطنيها لتحسين مستوي الدخل وخلق فرص مناسبة ومستحدثة ومستدامة وتنمية أفكارهم وتشجيع روح التنافسية لدىهم.

وفي نهاية الإجتماع طالب المحافظ الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل للتيسير علي المواطنين وإنهاء مصالحهم وحسن إستقبالهم والإستماع لشكواهم وإيجاد حلول لها في إطار القانون