فتيات الأهلي مواليد 2014 يفزن على وادي دجلة في دوري البراعم

الفجر الرياضي
فتيات الأهلي
فتيات الأهلي

حقق فريق فتيات الأهلي مواليد 2014 تحت 11 سنة بقيادة المدير الفني أحمد فكري فوزا كبيرا  ومهما على فريق وادي دجلة المعادي بثلاثية نظيفة في ثالث مباريات الفريق في دوري البراعم الذي ينظمه منطقة القاهرة لكرة الطائرة.

 فتيات الأهلي مواليد 2014 يفزن على وادي دجلة في دوري البراعم

وأستطاع فريق النادي الأهلي بقيادة  المدير الفني أحمد فكري السيطرة على مجريات الأشواط الثلاثة والتي جاءت نتائجها كالتالي: الشوط الأول25/19 والشوط الثاني 25/10 فيما أنتهى الشوط الثالث والأخير  بنتيجة 25/12 ليتفوق فريق الأهلي بثلاثية نظيفة على فريق وادي دجلة في المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي الصيد بالقطامية في دوري براعم كرة الطائرة.

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وتضم  قائمة فتيات الأهلي مواليد 2014 تحت 11سنة كلا من:
رؤي أحمد يسري
خديجة نادر عبد الباقي 
سلوي أحمد سعيد 
ليان عمرو 
كنده كريم مصطفي
نور خالد
جوري أحمد 
تالين سامح 
ليلي أيمن 
كارما تامر طلعت 
كارما أمجد 
جميلة أيمن
سدن حسن
دانيا حازم
أيسل وليد 
تمارا محمد 
لارا محمد وفيق
فريدة أحمد
ويقود المدير الفني للفريق أحمد فكري تحت إشراف المدير الفني للبراعم محمد علي وشيريهان سامح نجمة الأهلي ومنتخب مصر السابقة رئيس قطاع الناشئات ونائبة رئيس الجهاز حمدي الصافي.

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فتيات الأهلي مواليد 2014 يفزن على وادي دجلة في دوري البراعم

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