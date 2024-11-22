نجيب ساويرس يفاجئ متابعيه بطلب غير متوقع

الفجر الرياضي
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

طلب رئيس نادي زد الرياضي، نجيب ساويرس، اليوم الجمعة، من متابعيه عبر حسابه الرسمي على إكس، بإمداده ببعض الاقتراحات لزيادة عدد مشجعي فريقه.

نجيب ساويرس يفاجئ متابعيه بطلب غريب

قال نجيب ساويرس عبر إكس: "جمعة سعيدة..ممكن اقتراحات ازاي نبنى قاعدة مشجعيين لنادي Z ؟".

ونالت التغريدة إعجاب العديد من المتابعين الذين تجاوبوا مع طلب ساويرس، وأرسلوا له العديد من الاقتراحات التي تجيب على سؤاله بكيفية زيادة عدد جماهير نادي زد؟.

وقال أحد المتابعين: "اختار مدينة غير القاهره وألعب على ملعبها هتأخد ملايين المشجعين في أسرع وقت، وأعمل شراكة مع نادي المدينه أو المحافظه".

وغرد آخر: "فتح الزيارات لمقر النادي أثناء التدريب، وتصوير اللاعبين مع المشجعين لإشعارهم بقرب اللاعبين من الجمهور وخصوصًا الأطفال، وبذلك هتكسب حضرتك مشجع ممكن يخرج عن عباءة الأهلي والزمالك لارتباط ذهنه باللحظة دي".

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أما متابع آخر فأكد أن تحقيق البطولات والتفوق الرياضي هو الأساس لجذب الجماهير، ويجب الاستثمار في فرق النادي المختلفة (كرة القدم والرياضات الأخرى)، مع الحرص على تقديم أداء قوي ومشرف محليًا ودوليًا.

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