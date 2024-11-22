محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز القوصية

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز تمكنت تنفيذ إزالة لعدد 15 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بنطاق المركز في وجود غطاء أمني بتواجد اللواء مصطفى حيالله مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال والعميد تامر هارون نائب مأمور مركز شرطة القوصية والمقدم أحمد صلاح رئيس مباحث القوصية والقوات المرافقة لهم كما شارك بالحملة محمد عبدالحميد الشريف ورباح حمدى نائبا رئيس المركز والمهندس خالد محمود طه مدير الإدارة الزراعية بالقوصية ورؤساء القرى وأعضاء الإدارة الزراعية ومسئولي الإزالات وتمت أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز القوصية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزارعية وأملاك الدولة وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والتنبيه على رؤساء القرى بالمرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات في مهدها والتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة حسب البرنامج الزمني للموجة الـ 24 التي تنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.