محافظ أسيوط: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بني حسين لتقديم الخدمات الطبية والعلاج بالمجان

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جانب من القافلة
جانب من القافلة

أكد اللواءهشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالمراكز والقرى وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتقديم خدمات طبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة موضحًا إنه تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالقرى والمراكز لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الأنشطة التوعوية المختلفة وكافة الخدمات في مختلف القطاعات بطريقة تكاملية تساهم في تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم ضمن خطة الدولة لبناء مجتمع متقدم وواعي يشارك في إستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ أسيوط إن مديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور محمد زين الدين وكيل الوزارة بالمحافظة قد نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بنى حسين التابعة لمركز أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية بداية لإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين في تخصصات مختلفة تشمل الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، الصدرية، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية،والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية مشيرًا إلى متابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز لأعمال القافلة وتقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ القافلة بالشكل المناسب.

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