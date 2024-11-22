خلافات جيرة.. تفاصيل التحقيق مع أستاذ جامعي بقتل جاره وإصابة ابنه في حدائق أكتوبر

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع أستاذ جامعي، لاتهامه بقتل جاره، وإصابة ابنه بحدائق أكتوبر، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة

بسبب خلافات جيرة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل شخص وإصابة نجله في حدائق أكتوبر.



توصلت تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إلى أن أستاذ جامعي وراء الاعتداء على المجني عليهما بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.