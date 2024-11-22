تفاصيل العثور على جثة سيدة وطفلها داخل مسكنهما في أبو النمرس

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تباشر النيابة العامة، التحقيق في العثور على جثة ربة منزل وطفلها الرضيع، داخل مسكنهما في أبو النمرس.

وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

العثور على جثة سيدة وطفلة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة وطفلة بأبو النمرس.
 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عامل عاد لمسكنه، فعثر على جثة زوجته وطفله الرضيع، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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