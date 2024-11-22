محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ لبيع اللحوم والبيض بالقرى والمراكز والأحياء

وجه اللواءهشام أبوالنصر محافظ أسيوط رؤساء القرى والمراكز والاحياء بفتح المزيد من منافذ للحوم والبيض بالقرى بأسعار مخفضة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع المختلفة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم المزيد من المعارض والمنافذ والشوادر بالمراكز والأحياء والقرى وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب أو المجتمع المدني لتوفير احتياجات المواطنين والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس المركز وذلك ضمن مبادرة تخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية لافتًا إلى بيع اللحوم البلدي بسعر الكيلو 290 جنيها أقل عن مثيلاتها بالأسواق بفرق سعر يصل إلى 110جنيهًا لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين بالمركز وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من بعض التجار والمتلاعبين بأسعار السلع وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.