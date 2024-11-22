محافظ أسيوط: تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية للعاملين بمديرية العمل

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية بكافة القطاعات الخدمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وسليمة بمواقع العمل المختلفة سواء عن طريق الإهتمام بملف السلامة والصحة المهنية أو تدريب العاملين بالقطاعات المختلفة على إجراءات الطوارئ.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بأسيوط بقيادة علي سيد وكيل الوزارة بالمحافظة قد نظمت ندوة تثقيفية توعوية للإرشاد والتوعية والتثقيف بـمبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية للعاملين بمديرية العمل بأسيوط بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك بمشاركة عدد 50 من العاملين بالمديرية والمناطق والمكاتب التابعة مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم ورفع الوعي لدى العاملين بالقطاعات المختلفة وتدربيهم على إجراءات الاسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ.

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