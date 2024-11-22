تمسك إنترناسيونال بآماله الضئيلة، في المنافسة على لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، بفوزه الصعب (1/0) على مضيفه فاسكو دا جاما، صباح اليوم الجمعة،ضمن منافسات المرحلة الـ34 للمسابقة.

إنترناسيونال ينتزع فوزا صعبا على فاسكو دا جاما في الدوري البرازيلي

ويدين إنترناسيونال بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ويسلي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لكن دون جدوى.

وارتفع رصيد إنترناسيونال، الذي حقق فوزه الـ17 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 11 تعادلا و6 هزائم، إلى 62 نقطة في المركز الخامس، بفارق 7 نقاط خلف بوتافوجو (المتصدر)، مع تبقي 4 مراحل فقط على نهاية الدوري.

وواصل إنترناسيونال ابتعاده عن طريق الهزائم في البطولة، منذ أكثر من 3 أشهر، حيث تعود آخر خسارة تلقاها بالمسابقة إلى 18 أغسطس الماضي، حينما خسر 0/1 أمام مضيفه أتلتيكو جويانيينسي، في المرحلة الـ23.

في المقابل، تجمد رصيد فاسكو دا جاما، الذي تكبد خسارته الثالثة على التوالي والـ15 هذا الموسم في المسابقة، مقابل 12 فوزا و7 تعادلات، عند 43 نقطة في المركز العاشر.