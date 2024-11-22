حكيمي مستمر في "حديقة الأمراء" حتى 2029

الفجر الرياضي
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن باريس سان جيرمان نجح في تأمين بقاء أحد أبرز نجوم الفريق لفترة طويلة الأمد.

حكيمي مستمر في "حديقة الأمراء" حتى 2029

قالت الصحيفة: "النادي الباريسي جدد عقد النجم المغربي أشرف حكيمي حتى 2029".

وأضافت "أشرف حكيمي وقع على عقد جديد يضمن استمراره مع بطل فرنسا لمدة 4 سنوات أخرى مقبلة".

وتابعت "باريس سان جيرمان مدد عقد حكيمي قبل بضعة أيام حتى صيف 2029، ليقطع طريق كبار أوروبا الراغبين في ضمه".

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وأشارت إلى أن اللاعب، 26 عامًا، والذي انضم إلى الفريق في 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي ثبت أقدامه في "بي إس جي"، ويعد الخيار الأول في الجبهة اليمنى لكافة مدربيه.

ومنذ بداية الموسم الحالي، شارك حكيمي في 13 مباراة مع سان جيرمان، 9 منها في الدوري الفرنسي، و4 في دوري أبطال أوروبا، جميعها كأساسي، مسجلًا خلالها هدفين.

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