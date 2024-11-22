شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024 ؛ ثباتا ووفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو نحو 13.20 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو نحو 13.20 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.19 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13.19 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 13.19 جنيه للشراء 13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 13.19 للشراء و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي ببنك قطر الوطني

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني نحو 13.17 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 12.94 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 13.22 جنيه للشراء و13.25 جنيه.



سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.

بنك مصر: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 49.23 جنيه للشراء، و49.33 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية خلال اليوم الجمعة