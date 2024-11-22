سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024 ؛ ثباتا ووفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو نحو 13.20 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو نحو 13.20 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.19 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13.19 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 13.19 جنيه للشراء 13.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 13.19 للشراء و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي ببنك قطر الوطني

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني نحو 13.17 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 12.94 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 13.22 جنيه للشراء و13.25 جنيه.

 

 

 


سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

  • البنك الأهلي المصري: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.
  • بنك مصر: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي: 49.23 جنيه للشراء، و49.33 للبيع.

 

 

سعر اليورو في البنوك المصرية خلال اليوم الجمعة

  • البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.
  • بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع

 

الأكثر قراءة

عاجل| نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر وصدام إيطاليا ضد ألمانيا

رودري يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

فيلم "الفستان الأبيض" يكتفي بتحقيق 200 ألف أمس

صدمة لجماهير الليفر.. سلوت يكشف مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهتي ساوثهامبتون وريال مدريد

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا

يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

أكثر من تسعة عشر مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد الامس لرسائل مهمل بضائع متنوعة، لجمارك الدخيلة والاسكندرية

تامر كروان: "موسيقى مسلسل لعبة نيوتن استغرق 9 شهور وجعلني أبتعد عن التقليد"