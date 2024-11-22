ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

الفجر الرياضي
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الترتيب وينافسه الاتحاد والنصر ونقدم لكم جدول جدول ترتيب ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم الموافق 22 نوفمبر الحالي.

مواعيد مباريات اليوم

الأهلي ضد الفيحاء 4:50.

الأخدود ضد الشباب 5:05.

النصر ضد القادسية 7:00.

ترتيب دوري روشن

1- الهلال 28 نقطة
2- الاتحاد 27 نقطة
3- النصر 22 نقطة
4- الشباب 21 نقطة
5- القادسية 19 نقطة
6- الخليج 16 نقطة
7- التعاون 15 نقطة
8- الأهلي 14 نقطة
9- الرياض 14 نقطة
10- ضمك 11 نقطة
11- الرائد 11 نقطة
12- الاتفاق 11 نقطة
13- العروبة 10 نقاط
14- الاخدود 8 نقاط
15- الخلود 7 نقاط
16- الفيحاء 7 نقاط
17- الوحدة 6 نقاط
18- الفتح 5 نقاط

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تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء في دوري روشن

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موعد مباراة الفيحاء وأهلي جدة في دوري روشن والقنوات الناقلة

ترتيب هدافي دوري روشن

المركز الأول- الكسندر ميتروفيتش 11 هدف

المركز الثاني- كريم بنزيما ثمن أهداف

المركز الثالث- كريستيانو رونالدو ست أهداف

المركز الرابع- جورج نكودو ست أهداف

المركز الخامس- اندرسون تاليسكا ست أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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